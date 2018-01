Prep Scores, Saturday 1/27

Saturday's Scores

By The Associated Press



BOYS BASKETBALL

Altoona 88, Young Coggs Prep 74

Arcadia 64, Gale-Ettrick-Trempealeau 35

Assumption 47, Saint Francis 41

Barneveld 48, Prairie du Chien 40

Beaver Dam 59, DeForest 48

Campbellsport 52, Winnebago Lutheran Academy 36

Chilton 75, Mayville 69

De Soto 38, Heritage Christian Academy, Minn. 27

Durand 69, Fall Creek 47

Eau Claire Immanuel Lutheran 53, New Auburn 43

Hope Christian 79, Chicago (Noble Steet ITW Speer), Ill. 64

Janesville Craig 71, Middleton 55

Kaukauna 122, Minneapolis North, Minn. 103

La Crosse Central 65, North St. Paul, Minn. 60

Lake City, Minn. 84, Prescott 77

Lodi 76, Watertown Luther Prep 64

Loyal 59, Neillsville 48

Madison East 91, Beloit Memorial 58

Madison La Follette 54, Madison Memorial 50

Marshall 65, Nekoosa 59

Milwaukee Golda Meir 113, Salam School 61

Minnehaha Academy, Minn. 73, Stevens Point 68

Monona Grove 84, Milton 51

Monroe 59, Oregon 44

Mount Horeb 62, Reedsburg Area 50

Pacelli 61, Spring Grove, Minn. 48

Pecatonica 56, Albany 52

Randolph 57, Rio 47

Stanley-Boyd 83, Turtle Lake 77, 3OT

The Prairie School 62, Racine Lutheran 51

Valders 70, Laconia 61

Waunakee 69, Sauk Prairie 54

West Salem 60, La Crescent, Minn. 57

Winneconne 71, Berlin 59

Xavier 74, Minnetonka, Minn. 59

Quincy Tournament

Tolton Catholic, Mo. 70, Brookfield Academy 51



GIRLS BASKETBALL

Barneveld 39, Prairie du Chien 25

Cameron 77, Prescott 67

Central Wisconsin Christian 57, Random Lake 54

Coleman 51, Suring 43

Eau Claire Immanuel Lutheran 47, New Auburn 23

Freedom 68, Marinette 42

Gale-Ettrick-Trempealeau 42, Arcadia 30

Hudson 55, Woodbury, Minn. 53

Laconia 57, Xavier 46

Madison East 70, Minnehaha Academy, Minn. 59

Milwaukee King 60, Appleton North 50

New Berlin West 81, Waukesha North 34

Saint Thomas More 60, Martin Luther 40

Thorp 51, Cornell 48

Tri-County 77, Almond-Bancroft 42