Alliant Energy reports over 21,000 without power in Wisconsin

TORNADO WATCH 371 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN EAST CENTRAL WISCONSIN
FOND DU LAC SHEBOYGAN
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
LAFAYETTE ROCK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON MILWAUKEE
OZAUKEE WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG,
COLUMBUS, DARLINGTON, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, GERMANTOWN,
GRAFTON, HARTFORD, HOWARDS GROVE, JANESVILLE, JEFFERSON,
LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON,
MILWAUKEE, MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN, OOSTBURG, PLYMOUTH,
PORTAGE, SHEBOYGAN FALLS, SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA,
WAUPUN, AND WEST BEND.