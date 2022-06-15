Alliant Energy reports over 21,000 without power in Wisconsin

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Weather Alert

Weather Alert

...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT THIS EVENING...

* WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive
rainfall is expected.

* WHERE...A portion of south central Wisconsin, including the
following county, Dane.

* WHEN...Until 1015 PM CDT.

* IMPACTS...Minor flooding in low-lying, urban and poor drainage
areas.

* ADDITIONAL DETAILS...
- At 710 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to
thunderstorms. This will cause urban and small stream
flooding. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen.
- Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are expected
over the area. This additional rain will result in minor
flooding.
- Some locations that will experience flooding include...
Madison, Sun Prairie, Fitchburg, Middleton, Waunakee, Verona,
Monona, Mount Horeb, Windsor, Deforest, Cross Plains,
Shorewood Hills, Maple Bluff, Dane, UW-Madison, Camp Randall
Stadium, Henry Vilas Zoo, Token Creek, Morrisonville and
Paoli.
- http://www.weather.gov/safety/flood

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood
deaths occur in vehicles.

&&

Weather Alert

TORNADO WATCH 371 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN EAST CENTRAL WISCONSIN

FOND DU LAC           SHEBOYGAN

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA              DANE                  GREEN
LAFAYETTE             ROCK

IN SOUTHEAST WISCONSIN

DODGE                 JEFFERSON             MILWAUKEE
OZAUKEE               WASHINGTON            WAUKESHA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG,
COLUMBUS, DARLINGTON, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, GERMANTOWN,
GRAFTON, HARTFORD, HOWARDS GROVE, JANESVILLE, JEFFERSON,
LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON,
MILWAUKEE, MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN, OOSTBURG, PLYMOUTH,
PORTAGE, SHEBOYGAN FALLS, SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA,
WAUPUN, AND WEST BEND.

Weather Alert

The National Weather Service in Milwaukee/Sullivan has issued a

* Flash Flood Warning for...
Southeastern Fond du Lac County in east central Wisconsin...
Southwestern Sheboygan County in east central Wisconsin...
Southeastern Dane County in south central Wisconsin...
Northeastern Rock County in south central Wisconsin...
Southeastern Dodge County in southeastern Wisconsin...
Jefferson County in southeastern Wisconsin...
Northern Ozaukee County in southeastern Wisconsin...
Washington County in southeastern Wisconsin...
Northwestern Waukesha County in southeastern Wisconsin...

* Until 1145 PM CDT.

* At 846 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing
heavy rain across the warned area. Between 1 and 1.5 inches of
rain have fallen. The expected rainfall rate is 1 to 2 inches in 1
hour. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in
the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin
shortly.

HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms.

SOURCE...Radar.

IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban
areas, highways, streets and underpasses as well as
other poor drainage and low-lying areas.

* Some locations that will experience flash flooding include...
Menomonee Falls, West Bend, Watertown, Mequon, Whitewater,
Hartford, Stoughton, Fort Atkinson, Sussex, Hartland, Jefferson,
Delafield, Jackson, Lake Mills, Edgerton, Mayville, Slinger,
Saukville, Kewaskum and Horicon.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood
deaths occur in vehicles.

Be especially cautious at night when it is harder to recognize the
dangers of flooding.

&&


FLASH FLOOD...RADAR INDICATED;
EXPECTED RAINFALL RATE...1-2 INCHES IN 1 HOUR

Alliant Energy reports over 21,000 without power in Wisconsin

  • Updated
Alliant Energy
MGN

MADISON (WKOW) — There are thousands of people without power after strong storms with high winds and confirmed tornadoes moved through southern Wisconsin Wednesday afternoon. 

According to Alliant Energy's outage map, there are over 21,000 people without power in Wisconsin. 

The outages in southern Wisconsin in Columbia, Green Lake, Juneau and Marquette counties. 

Have a news tip or story idea? Email us at news@wkow.com

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