Madison public golf courses scheduled to open Friday

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
117 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
GREEN LAKE IOWA LAFAYETTE
MARQUETTE ROCK SAUK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD, BELMONT,
BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, COLUMBUS,
DARLINGTON, DODGEVILLE, ENDEAVOR, JANESVILLE, LAKE WISCONSIN,
LODI, MADISON, MARKESAN, MINERAL POINT, MONROE, MONTELLO,
NESHKORO, OXFORD, PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, PRINCETON, REEDSBURG,
SAUK CITY, SHULLSBURG, AND WESTFIELD.