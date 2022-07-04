Person of interest in Highland Park shooting in custody

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
432 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
IOWA LAFAYETTE ROCK
SAUK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON KENOSHA
MILWAUKEE OZAUKEE RACINE
WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD,
BROOKFIELD, CEDARBURG, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE,
EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON, GERMANTOWN, GRAFTON, HARTFORD,
JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN,
LODI, MADISON, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON, MILWAUKEE,
MINERAL POINT, MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN, PORTAGE,
PRAIRIE DU SAC, RACINE, REEDSBURG, SAUK CITY, SHULLSBURG,
WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WEST BEND, AND WHITEWATER.