Person of interest in Highland Park shooting in custody

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
432 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA              DANE                  GREEN
IOWA                  LAFAYETTE             ROCK
SAUK

IN SOUTHEAST WISCONSIN

DODGE                 JEFFERSON             KENOSHA
MILWAUKEE             OZAUKEE               RACINE
WALWORTH              WASHINGTON            WAUKESHA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD,
BROOKFIELD, CEDARBURG, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE,
EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON, GERMANTOWN, GRAFTON, HARTFORD,
JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN,
LODI, MADISON, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON, MILWAUKEE,
MINERAL POINT, MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN, PORTAGE,
PRAIRIE DU SAC, RACINE, REEDSBURG, SAUK CITY, SHULLSBURG,
WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WEST BEND, AND WHITEWATER.

Weather Alert

...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT TUESDAY...

* WHAT...Heat index values up to 105 expected.

* WHERE...Portions of south central and southeast Wisconsin.

* WHEN...From noon to 8 PM CDT Tuesday.

* IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat
illnesses to occur.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out
of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young
children and pets should never be left unattended in vehicles
under any circumstances.

Take extra precautions if you work or spend time outside. When
possible reschedule strenuous activities to early morning or
evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat
stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when
possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational
Safety and Health Administration recommends scheduling frequent
rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone
overcome by heat should be moved to a cool and shaded location.
Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1.

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Person of interest in Highland Park shooting in custody

  • Updated
Police name 'person of interest' as manhunt underway for gunman after mass shooting at July 4th parade in Highland Park, Illinois

Robert "Bobby" E. Crimo III is pictured.

 Highland Park Police Department

HIGHLAND PARK (WKOW) --  Authorities say the man named as a person of interest in the deadly parade shooting in Highland Park, Illinois is now in custody.

Police said 22-year-old Robert "Bobby" Crimo III was taken into custody Monday night.

They said Crimo was seen by a North Chicago police officer. The officer tried to stop Crimo's car, but it took off and led officers on a short chase before it stopped in Lake Forest.