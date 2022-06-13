Semi overturned on I-94, ramp closed

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
355 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN EAST CENTRAL WISCONSIN
FOND DU LAC SHEBOYGAN
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN LAKE
MARQUETTE ROCK SAUK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON KENOSHA
MILWAUKEE OZAUKEE RACINE
WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARABOO, BEAVER DAM, BELOIT, BERLIN,
BROOKFIELD, CEDARBURG, COLUMBUS, DELAVAN, EAST TROY, ELKHORN,
ENDEAVOR, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, GERMANTOWN, GRAFTON,
HARTFORD, HOWARDS GROVE, JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA,
LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MARKESAN, MAYVILLE,
MENOMONEE FALLS, MEQUON, MILWAUKEE, MONTELLO, MUSKEGO, NESHKORO,
NEW BERLIN, OOSTBURG, OXFORD, PLYMOUTH, PORTAGE, PRAIRIE DU SAC,
PRINCETON, RACINE, REEDSBURG, SAUK CITY, SHEBOYGAN FALLS,
WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WEST BEND, WESTFIELD,
AND WHITEWATER.