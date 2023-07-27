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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
561 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN EAST CENTRAL WISCONSIN

FOND DU LAC

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA              DANE                  GREEN
GREEN LAKE            IOWA                  LAFAYETTE
MARQUETTE             ROCK                  SAUK

IN SOUTHEAST WISCONSIN

DODGE                 JEFFERSON             WALWORTH

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE,
BRODHEAD, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY,
ELKHORN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, JANESVILLE,
JEFFERSON, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MARKESAN,
MAYVILLE, MINERAL POINT, MONROE, MONTELLO, NESHKORO, OXFORD,
PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, PRINCETON, REEDSBURG, SAUK CITY,
SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUPUN, WESTFIELD, AND WHITEWATER.

Small plane crashes into corn field in Green Lake County

  • Updated
  • 0

A plane went down in a corn field just north of Green Lake around 1 p.m. Thursday.
Siren

GREEN LAKE COUNTY, Wis. (WKOW) -- Two people came away with minor injuries after a small plane crashed in Green Lake County.

The plane went down in a corn field just north of Green Lake around 1 p.m. Thursday.

The Green Lake County Sheriff's Office says the pilot and the passenger had minor injuries.

Both were taken to the hospital.

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