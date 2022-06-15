UPDATE: All lanes of the beltline are now open

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 371 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN EAST CENTRAL WISCONSIN
FOND DU LAC SHEBOYGAN
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
GREEN LAKE IOWA LAFAYETTE
MARQUETTE ROCK SAUK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON MILWAUKEE
OZAUKEE WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE,
BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG, COLUMBUS, DARLINGTON,
DODGEVILLE, ENDEAVOR, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, GERMANTOWN,
GRAFTON, HARTFORD, HOWARDS GROVE, JANESVILLE, JEFFERSON,
LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MARKESAN, MAYVILLE,
MENOMONEE FALLS, MEQUON, MILWAUKEE, MINERAL POINT, MONROE,
MONTELLO, MUSKEGO, NESHKORO, NEW BERLIN, OOSTBURG, OXFORD,
PLYMOUTH, PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, PRINCETON, REEDSBURG,
SAUK CITY, SHEBOYGAN FALLS, SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA,
WAUPUN, WEST BEND, AND WESTFIELD.