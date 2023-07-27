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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
561 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN EAST CENTRAL WISCONSIN

FOND DU LAC

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA              DANE                  GREEN
GREEN LAKE            IOWA                  LAFAYETTE
MARQUETTE             ROCK                  SAUK

IN SOUTHEAST WISCONSIN

DODGE                 JEFFERSON             WALWORTH

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE,
BRODHEAD, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY,
ELKHORN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, JANESVILLE,
JEFFERSON, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MARKESAN,
MAYVILLE, MINERAL POINT, MONROE, MONTELLO, NESHKORO, OXFORD,
PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, PRINCETON, REEDSBURG, SAUK CITY,
SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUPUN, WESTFIELD, AND WHITEWATER.

US 18/151 closed near Barneveld due to crash

  • Updated
  • 0
Traffic alert

BARNEVELD, Wis. (WKOW) -- US 18/151 is closed near Barneveld due to a crash, according to the Wisconsin Department of Transportation.

The crash happened around 11:15 a.m. at County T. The Iowa County Sheriff's Office is responding.

An Iowa County Dispatch official said Med Flight is on its way to the scene.

WisDOT expects the roadway to be closed for around two hours.

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