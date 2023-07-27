US 18/151 closed near Barneveld due to crash

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
561 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN EAST CENTRAL WISCONSIN
FOND DU LAC
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
GREEN LAKE IOWA LAFAYETTE
MARQUETTE ROCK SAUK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON WALWORTH
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE,
BRODHEAD, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY,
ELKHORN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, JANESVILLE,
JEFFERSON, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MARKESAN,
MAYVILLE, MINERAL POINT, MONROE, MONTELLO, NESHKORO, OXFORD,
PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, PRINCETON, REEDSBURG, SAUK CITY,
SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUPUN, WESTFIELD, AND WHITEWATER.